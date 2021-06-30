Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de önce Erol Bulut sonra Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından devam eden teknik direktör arayışında Paulo Fonseca ile anlaşıldığı iddia edildi.

İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

Sarı-lacivertlilere yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Portekizli teknik adam Fenerbahçe'nin yeni hocası olabilir.

48 yaşındaki teknik adam için resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması beklenirken, Fonseca'nın önümüzdeki günlerde İstanbul'a sözleşme için gelmesi bekleniyor.

PAULO FONSECA KİMDİR?

5 Mart 1973 yılında Mozambik'te dünyaya geldi. Futbol hayatı boyunca sırasıyla; Barreirense, Leça, Belenenses, Maritimo, Vitoria Guimaraes ve Estrela'da forma giyen Mozambik asıllı Portekizli futbol adamı, 2005 yılında emekli oldu.

HANGİ TAKIMLARDA GÖREV ALDI?

32 yaşında teknik adamlık kariyeri başlayan Fonseca, Portekiz ekibi Estrela Amadora'da kulübeye indi.

Burada 2 yıl geçiren ve ardından sırasıyla Dezembro, Odivelas, Pinhalnovense, Desportivo Aves'te çalıştı.

PORTO MACERASI KISA SÜRDÜ

2012'de Paços de Ferreira'nın başına geçen Fonseca, burada çıktığı 41 maçta 1.93 puan ortalaması yakaladı ve ülkenin en köklü ekiplerinden Porto'ya imza attı ve kariyerinin ilk kupasını burada kazandı.

İlerleyen süreçte ise Porto'da beklentilerin altında ve Benfica'nın gerisinde kalınca görevinden ayrıldı.

Mavi Beyazlı ekipte sadece 37 maça çıkabilen Fonseca, 2014'te eski takımı Paços de Ferreira'ya döndü.

2. Paços döneminde 39 maça çıkan ve 14 galibiyet, 12 beraberlik, 13 mağlubiyet alan Fonseca, 2015'te adını duyuracağı Braga'nın başına geçti.

Braga'da 1.82 puan ortalaması yakalayan ve Portekiz Kupa Şampiyonluğu yaşayan Fonseca, ilk kez ülke dışına çıktı, 2016/17'de Shakhtar Donetsk'in başına geçti.

12 yıllık Mircea Lucescu döneminin ardından Shakhtar'a imza atan Fonseca'nın adı o dönem Trabzonspor'la da anıldı.

Shakhtar Donetsk'te kariyerinin en başarılı dönemini geçiren Portekizli teknik adam, Ukrayna'da geçirdiği 3 yılda 3 lig, 3 Ukrayna Kupası ve 1 Ukrayna Süper Kupası kazandı.

KULÜPTEN TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sürerken geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından pazartesi günü açıklanacağı söylenen hoca konusunda resmi internet sitesinden bir açıklama yapılmıştı.

Teknik direktörün birkaç gün içerisinde açıklanacağı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbol Takımımızın yeni sezon yapılanması kapsamında, Teknik Direktör anlaşmamızı, bu sezonu ve önümüzdeki yılları kapsayacak uzun vadeli bir planlama ile yapacağımızı, daha önce camiamızın bilgisine sunmuştuk.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak, önümüzdeki sezon için mutlak şampiyonluk hedefi ile yola çıkarken, camiamızı mutlu edecek sonuçlara imza atacak teknik direktörümüzü kulübümüzün imkanları başta olmak üzere, uzun vadeli futbol aklı, oynatacağı oyun sistemi gibi detayları ile değerlendirmekteyiz.

Bu doğrultuda, bugün açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile ilgili imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir. Sözleşme sürecinin nihayete ermesiyle birlikte yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde camiamız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Fenerbahçe yeni teknik direktörünü bir kaç güne açıklayacak Fenerbahçe'den son dakika açıklaması geldi. Yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusuydu, kulüp bir kaç güne isim vereceğini açıkladı, işte detaylar...

Caulker Fenerbahçe'de Sarı lacivertliler bugünkü sağlık kontrolleri sonrası yeni savunmacısıyla üç yıllık sözleşme imzalayacak.

Mehmet Aurelio, Fenerbahçe'ye veda etti Fenerbahçe'nin teknik ekibinde yer alan Mehmet Aurelio, sarı-lacivertli kulüpten ayrıldı. Aurelio, veda konuşmasında Fenerbahçeli taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.