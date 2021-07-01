Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde Uruguay'ın ardından Çekya'yı da mağlup edip 2'de 2 yapan A Milli Erkek Basketbol Takımı, grubunu lider tamamladı ve yarı finale yükseldi.

Milli Takım, 3 Temmuz Cumartesi günü yarı finalde A Grubu'nu ikinci bitiren ekiple mücadele edecek.

MAÇ BAŞA BAŞ BAŞLADI

Tempolu başlayan maçta Auda ve Balvin ile boyalı alandan sayılar bulan Çekya'ya Furkan Korkmaz'ın skorer oyunuyla karşılık veren Türkiye, ilk çeyreği 17-14 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında iki takım da dış atışlardan skor üretti. A Milli Takım, Buğrahan Tuncer'in basketiyle 13. dakikada 6 sayılık fark elde etti: 26-20.

Aldıkları molanın ardından toparlanan ve 8-0'lık seri yakalayan Çekya, 15. dakika skor üstünlüğünü eline geçirdi: 26-28.

İsabetsiz atışlar ile top kayıpları yapan Çekya karşısında 3 sayı çizgisinin gerisinden, pota altından ve serbest atış çizgisinden sayılar bulan milliler, çeyreğin bitimine 43 saniye kala farkı çift hanelere taşıdı: 43-33.

Türkiye, soyunma odasına 45-38 üstün gitti.

İKİNCİ YARIDA 12 DEV ADAM FIRTINASI

Üçüncü çeyreğin ilk 4 dakikasında takımlar 4'er sayı üretebildi. Karşılıklı basketlere sahne olan kalan bölümde 4 oyuncusundan aldığı skor katkısıyla farkı 14 sayıya kadar çıkaran Türkiye, son periyoda 63-54 önde girdi.

Dördüncü periyotta Melih Mahmutoğlu ve Ersan İlyasova ile dış atışlardan kritik 4 isabet bularak farkı açan Türkiye, karşılaşmadan 87-70 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.

Öte yandan milli basketbolcu Berk Uğurlu, sol ayağından yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.

Olimpiyat Elemeleri: 12 Dev Adam'dan ilk galibiyet A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin Kanada'da düzenlenen organizasyonunun B Grubu'nda, ilk maçında Uruguay'ı 95-86 mağlup etti.

'12 Dev Adam'ın olimpiyat kadrosu belli oldu FIBA Erkekler Olimpiyat elemelerinde mücadele edecek olan A Milli Basketbol Takımı'nın 14 kişilik kadrosunda yer alacak isimler belli oldu.