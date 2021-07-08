Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önümüzdeki sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmeyi hedefleyen ve sezonu şampiyonluk parolasıyla açan Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu ile teknik direktör Abddullah Avcı bir görüşme gerçekleştirdi. Bordo mavili takımın hazırlıklarını sürdürdüğü TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşen görüşmede ana gündem maddesi ise transferdi.

YENİDEN GÖRÜŞÜLECEK

Başkan Ağaoğu'ndan takımın uyum sürecinin mümkün olduğunca kısa olması için transferlerin bir an önce tamamlanmasını isteyen Avcı, önceliğini sol bek olarak belirledi. Santrfor transferi için Alexander Sörloth'un Leipzig'deki durumunun netleşmesini bekleyecek olan bordo mavililerin, Ezgjan Alioski ile yapılan görüşmeleri sıklaştırdığı ve Makedon yıldızı beklediği belirtildi.

KAMPIN YILDIZI GERVINHO

Hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Trabzonspor'un yeni transferlerinden Gervinho, sergilediği performansla henüz ilk günleri olmasına rağmen takım arkadaşlarının saygısını ve güvenini kazandı.

Sola aday Lukaku Interli Romelu Lukaku’nun kardeşi olan Jordan için Lazio ile temasa geçen bordo mavililer 26 yaşındaki oyuncuyu bitirmeye çalışıyor