Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer harekatı sürüyor. Salih Uçan'ı renklerine bağlayan siyah beyazlı ekibin, Kenan Karaman ile el sıkıştığı kaydedildi.
Kara kartalın 27 yaşındaki golcüyle 3 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi. Milli futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.
7 GOL, 2 ASSİSTLİK PERFORMANS
Sağ açık, sol açık ve forvet bölgelerinde forma giyen Kenan Karaman, geçtiğimiz sezon Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'ta çıktığı 28 lig maçında 7 gol atıp 2 de asist yapmıştı.
Kenan Karaman A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunda yer almıştı. (TRT Spor)