Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçının devre arasında Başkan Fatih Terim ile Başkan Burak Elmas'ın mini transfer zirvesi dikkati çekmişti. Bu görüşmede Gedson, Stanciu ve Alex Moreno'daki gelişmeler masaya yatırıldı. Sarı kırmızılılar bu transferleri 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz olarak noktalamayı hedefliyor.

Son aşamaya gelindi

Benfica'da yetkilerin Rui Costa'ya geçmesinin ardından Gedson Fernandes için yeniden masaya oturulurken, satın alma opsiyonundaki rakamın kesinleşmesiyle bu transferin bitmesi bekleniyor. Real Betis cephesinin de Moreno'yu sarı kırmızılılara 4 milyon avroya bırakmayı kabul ettiği öğrenildi. Stanciu için ise pazarlıklar sürüyor. Diagne için bugün tekrar West Bromwich ile görüşecek olan Cimbom, Falcao'dan da müjdeli haber bekliyor.

SABAH İDMANINDA AYAK TENİSİ

Aslan hız kesmiyor

∂ Hazırlık maçında önceki gün Kasımpaşa'yı 4-2 yenen sarı kırmızılılar çalışmalarına ara vermeden devam etti. Sabah gerçekleştirilen idmanda Terim öğrencilerine gruplar hâlinde ayak tenisi turnası yaptırırken, Emre Kılınç, Oğulcan ve Kerem'in yer aldığı takım galip geldi.

Gedson’da sona doğru Kiralama formülü üzerinde iki takım da el sıkıştı. Pazarlığı uzatan konu, satın alma opsiyonu için istenen rakam… G.Saray’ın 7 milyon avro isteğine karşılık Benfica ‘Bu yetmez” diyor…