Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NBA final serisi üçüncü maçında Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da ağırladığı Phoenix Suns'ı 120-100 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi.

ANTETOKOUNMPO'DAN REKOR

İlk çeyreği 28-25 önde geride tamamlayan Bucks, devre arasına 60-45'lik üstünlükle gitti.

İkinci yarıda rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen Bucks, üçüncü periyodunu 98-76 önde bitirdiği mücadeleyi 120-100 kazandı ve final serisinde durumu 2-1'e getirdi.

Giannis Antetokounmpo 41 sayı, 13 ribaunt, 6 asist, Jrue Holiday 21 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, Khris Middleton 18 sayı, 7 ribaunt, 6 asistlik performanslarıyla Bucks'ı galibiyete taşıdı. Antetokounmpo, Shaquille O'Neal'dan sonra final serisinde üst üste iki maç en az 40 sayı ve 10 ribaunt üreten ikinci oyuncu oldu.

CHRİS PAUL'UN 19 SAYISI YETMEDİ

Suns'ta Chris Paul 19 sayı, 9 asist, Jae Crowder 18 sayı, 6 ribaunt, Deandre Ayton 18 sayı, 9 ribaunt, Cameron Johnson 14 sayı 5 ribaunt, Devin Booker ise 10 sayı, 6 ribauntla mücadele etti.

Bu arada Paul, 1050 asiste ulaştığı play-off'larda en fazla asist yapan oyuncular sıralamasında Scottie Pippen'ı (1048) geride bıraktı ve 9. basamağa yükseldi. Listede Steve Nash (1061) ve Larry Bird (1062), Paul'e en yakın isimler olarak göze çarpıyor.

Final serisinin 4. maçı, 15 Temmuz Perşembe günü TSİ 04.00'te Bucks'ın sahasında oynanacak.

Suns NBA final serisinde 2-0 öne geçti NBA finalinde Milwaukee Bucks'ı 118-108 yenen Phoenix Suns, seride durumu 2-0'a getirdi.