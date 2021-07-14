Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Volkan Demirel ile düzenlediği basın toplantısında, "Hocamızın, Volkan Demirel'in ekibinde yer almasından memnuniyet duyacağını söylemesine rağmen, Volkan kariyerini kendi ayakları üzerinde durarak şekillendirmek istedi." ifadelerini kullandı.

VOLKAN DEMİREL: HEDEFLERİM VAR

Volkan Demirel ise, hedeflerinin olduğunu ve bu hedefler doğrultusunda kendi doğrularıyla ilerleyeceğini belirtti.

Demirel, sözlerini, "2 yıldır antrenörlüğün içindeyim. 20 yıl önce buraya geldiğimde delikanlı, ne yapacağını henüz bilmeyen, adımlarını atmaya korkan bir çocuk vardı. Ama şimdi 40 yaşında, ne yapacağını bilen bir Volkan var." diyerek sürdürdü.

Fenerbahçe'den kripto para açıklaması Fenerbahçe, son günlerde sosyal medyada yer alan kripto para projesi iddialarıyla ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, çalışmaların sürdüğüne ancak henüz resmi bir adım atılmadığına dikkat çekildi.

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