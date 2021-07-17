Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ın kadrosuna yeniden katmak için çok uğraştığı Rachid Ghezzal, giderek siyah beyazlı formadan uzaklaşıyor. Menajerinin izlediği strateji sayesinde Galatasaray’dan daha yüksek ve uzun süreli sözleşme teklifi alan Cezayirli yıldız, parasında indirime gidip Beşiktaş’tan başka bir takıma gitmeyeceğini söyleyen Rosier’i aratıyor. Hem de sezon sonunda çok daha iddialı sözler sarf etmiş olmasına rağmen. Ghezzal “Bir oğlum daha olursa adını Kartal koyacağım. Çünkü Beşiktaş benim de aşkım” demişti.

Bu ortamı bulamaz

Hızını alamayan Cezayirli “Sergen Yalçın bana güvenimi kazandırdı. Ona kendimi borçlu hissediyorum” sözlerini de kullanmıştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bu durum karşısında oldukça şaşkın. Ghezzal’ın, Galatasaray’la anlaştığı iddialarını soran oyuncularına Yalçın “Bizde kalırsa onun kariyeri için çok daha iyi olur. Burada onun istediği ortam ve oyun var. Giderse kendisine yazık eder” cevabını verdi. Ghezzal şu anda Galatasaray’ın bonservisi için Leicester City ile anlaşmasını bekliyor.

Aklımda Beşiktaş vardı

Siyah beyazlıların son transferi Kenan Karaman açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'a gelmeyi çok istediğini söyleyen millî futbolcu, "Burak Yılmaz ve Cenk Tosun bana Beşiktaş'ı anlattılar ve benim için çok iyi olacağını söylediler. Onlar çok büyük Beşiktaşlı. İnşallah ben de onların izinden gidebilirim. Başka takımlardan teklifler geldi ama Beşiktaş daha önce davrandı. Zaten aklımda hep Beşiktaş vardı" dedi.

Ghezzal’a pençe İlk başta gelen tekliflere çekimser kalan Ghezzal, sarı kırmızılıların ısrarı karşısında yumuşadı. Aslan, Leicester’a da 4 milyon avro vermeye hazır olduklarını bildirdi

Sergen'den Ghezzal'a: Bu takımdan ben bile gittim Daha önce kalmasını istediği Cezayirli yıldızın son hareketlerine kırılan şampiyon teknik adam "Biz de buradan ayrıldık, yerimiz doldu. Burası Beşiktaş, herkesin yeri dolar" dedi