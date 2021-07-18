Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş öyle bir transfere imza atıyor ki, taraftar neredeyse Ghezzal takımdan ayrılırsa üzülmeyecek... Siyah beyazlıların büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Alex Teixeira kısa süre içinde sağlık kontrolleri için İstanbul’a gelecek. Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Josef de Souza'nın yakın arkadaşı olan yıldız oyuncuyla bir süredir yapılan görüşmelerde 2,2 milyon avro yıllık ücret konusunda anlaşma sağlanmış ancak 1,5 milyon avro imza bedeli pürüze yol açmıştı. Forma lansmanında taraftarın çağrısı üzerine düğmeye basan Başkan Ahmet Nur Çebi, imza parası konusunu çözüme kavuşturdu.

Kanatta etkili

Bu rakamın makul bir seviyeye çekilmesiyle birlikte Alex Teixeira'nın imza atmasının önünde bir engel kalmadı. Brezilyalı yıldız sadece Beşiktaş'ın değil Süper Lig'deki bütün takımların uzun süredir eksikliğini yaşadığı 10 numara açığını kapatabilecek bir isim. Hücum hattının her bölgesinde oynayabilen Alex Teixeira, santrforun arkasında yani 10 numara oynamayı seviyor. Ancak en çok etkili olduğu bölge sol kanat. Kenar çizgiden içeriye yaptığı driplinglerle savunmaların dengesini bozan yıldız oyuncu, en yüksek asist ortalamasını da bu bölgede (14) yakaladı.

Biçilmiş kaftan

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde tecrübeli bir ismi özellikle istemesi de bu transferde etkili oldu. Ukrayna'da Shakhtar Donetsk formasıyla Devler Ligi’nde 41 maça çıkan Teixeira, bu açıdan tam olarak Beşiktaş'ın ve Sergen Yalçın'ın aradığı isim. Ayrıca top hâkimiyeti, teknik kapasitesinin yüksekliği ve hızı ile çeken Teixeira, usta bir oyun kurucu olmasının yanında aynı zamanda son vuruşlarda oldukça becerikli. Ukrayna Ligi’nde iki defa gol kralı olan sambacı, özetle Fenerbahçe'de efsaneleşen Alex de Souza'nın daha hızlısı olarak tanımlanabilecek bir isim.

OLIMPIAKOS YİNE KAPIDA

N'Koudou için ısrar

∂ Beşiktaş'ın Fransız oyuncusu Kevin N'Koudou için Olimpiakos'un ısrarı devam ediyor. Yunan ekibi 26 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifi yaparken Beşiktaş mecburi satın alma opsiyonu maddesini eklemek istedi. Olimpiakos ise bu talebe sıcak bakmıyor.

Vurduğu gol oluyor!

2014-15 sezonunda 34 isabetli şutta 17 gol kaydeden Alex Teixeira, 2015-16’da ise 33 isabetli şutun 22’sini gole çevirerek inanılması güç bir istatistiğe imza atmıştı. Teixeira bu harika sezonun ardından 50 milyon avro bonservisle Çin’in Jiangsu takımına transfer oldu. Jiangsu formasıyla 153 maçta 73 gol, 43 asistle oynayan Teixeira, ocak ayında sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılmıştı.

Costa yerine Jose

Menajeri İstanbul’da

Beşiktaş aradığı forveti İspanya’da buldu. Diego Costa'dan yıllık 4 milyon avro istemesi sebebiyle vazgeçen siyah beyazlılar, Real Sociedad forması giyen Willian Jose’nin menajeriyle İstanbul’da masaya oturdu. Siyah beyazlılar Real Sociedad’a mecburi satın alma opsiyonu ile kiralama teklifini iletti. İspanyol ekibi Beşiktaş’ın teklifini kabul etmesi hâlinde Willian Jose siyah beyazlıların yeni golcüsü olacak.

Yeni şef Güveneroğlu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi kurumsal yapılanma için düğmeye bastı. Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı Futbol AŞ Genel Müdürü olarak tayin edildikten sonra scout şefliğine de Ulvi Güveneroğlu getirildi. Kulübün efsane isimlerinden Güveneroğlu, 1979'dan 1994'e aralıksız olarak siyah beyazlı formayı giymişti.

Beşiktaş'ta gözler Alex Teixeira'da Alex Teixeira'ı kadrosuna katmaya hazırlanan Beşiktaş, Brezilyalı orta saha oyuncusu ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi.

Nazlanma Teixeira! İmza parası dışında her konuda anlaşılan sambacıya yönetim taviz vermiyor. Siyah beyazlılardan daha yüksek yıllık ücret teklifi almayan 31 yaşındaki oyuncu boşuna direniyor.