Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Sezona yeni yönetimiyle ve şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray transfer çalışmalarını son sürat sürdürüyor. Sarı kırmızılılar geçtiğimiz sezonu Beşiktaş’ta kiralık olarak geçiren Rachid Ghezzal’a imza attırmak için artık son düzlükte. Cezayirli yıldız için Leicester City ile her konuda anlaşmaya varan Aslan, oyuncuyu bonservisiyle renklerine katmaya hazırlanıyor.

Feghouli aklını çeldi

İngiliz kulübünü 5 milyon avroya ikna eden Cimbom iki yıl içinde ödemek için söz kesti. Ghezzal’ın menajerini İstanbul’a çağıran Galatasaray yönetimi bugün son defa masaya oturacak. Yıllık 2,5 milyon avro önerilen yıldız isim son anda fikir değiştirmezse üç yıl boyunca parçalı formayı giyecek. Feghouli’nin millî takımdan yakın arkadaşı olan Ghezzal’ı ikna etmekte önemli rol oynadığı öğrenildi.

Beşiktaş’a Gedson misillemesi

∂ Buna karşılık Beşiktaş’ın da Galatasaray’a Gedson misillemesi yapmaya hazırlandığı belirtildi. Portekiz basını siyah beyazlıların Benfica’ya Gedson için 7,5 milyon avro teklif ettiğini yazdı. Haberde Cimbom’un el sıkıştığı rakamın neredeyse iki katı tutan teklif sonrası Benfica’nın Gedson’u Beşiktaş’a gitmeye ikna etmeye çalıştığı ancak yıldız oyuncunun Galatasaray’ı istediği vurgulandı.

Ghezzal’ı mı açıklayacak?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bugün basın mensuplarının karşısına çıkacak. Sarı kırmızılı kulüpteki ilk ayını değerlendirecek olan Elmas’ın bu akşam Ghezzal’ın transferini açıklayacağı söylentileri kulislerde dolanıyor.

Biz hazırız, bekliyoruz

Yaklaşan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesi PSV cephesinden iddialı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Hollanda ekibinin önemli oyuncularından Gakpo, turu geçen taraf olacaklarına inandığını söylerken "Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı herkes ister. Biz de gruplara kalmak istiyoruz ve bunun için çalıştık. Galatasaray maçında forma giymek istiyorum. Takım olarak hazırız ve Galatasaray maçını bekliyoruz" diye konuştu.

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Ghezzal’a pençe İlk başta gelen tekliflere çekimser kalan Ghezzal, sarı kırmızılıların ısrarı karşısında yumuşadı. Aslan, Leicester’a da 4 milyon avro vermeye hazır olduklarını bildirdi