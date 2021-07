Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 5-1 yenildikleri PSV maçının ardından gelen eleştiriler üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Muslera yazdığı mesajda "Yaptığımız meslek bize bazen zor anlar yaşatıyor, kendinizi sürekli daha fazla geliştirmek istiyorsunuz... Dün benim için hiçbir şeyin yolunda gitmediği, çok zor bir gündü. Ancak her zaman yaptığım gibi, her gün daha ileri gitmeye ve her şeye hazırlıklı olmaya devam edeceğim. Bana şartlar ne olursa olsun destek veren taraftarımıza, hocam Fatih Terim’e, teknik heyete, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarımıza ve Galatasaray’ın büyük ailesine çok teşekkür ederim. Bu benim ve ailem için büyük anlam ifade ediyor..." dedi.

Galatasaray'a Hollanda'da ağır yenilgi UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Hollanda ekibi PSV’ye 5-1’lik skorla mağlup oldu.