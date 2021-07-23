Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Teknik Direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı lacivertli ekipte Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi, Mame Thiam ve Oğuz Kaan Güçtekin'in takımdan ayrı çalışacağını açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel Futbol A Takımımız yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira da kadrosunu şekillendirmeye başlamıştır.

Bu doğrultuda alınan karar neticesinde oyuncularımızdan Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'in çalışmalarını bundan sonra takımımızdan ayrı olarak gerçekleştirmeleri uygun görülmüştür.

Kulübümüz değerli oyuncularımızla gelecek planlamalarına yönelik çalışmalara da başlamıştır.

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