Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Transfer döneminde Beşiktaş için çok şey yazıldı, çizildi. Ghezzal ve Rosier'in 'Galatasaray'a transferi' en çok konuşulan konulardan oldu. Salih Uçan da, Kenan Karaman da Beşiktaş'ın rakiplerinden teklifler aldı. Fenerbahçe ve Galatasaray iki yıldızı kadrosuna katmak için uğraştı. Hem de Beşiktaş'tan daha yüksek paralar önererek... Rosier'e 'Para' dendi; "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum" şeklinde cevap verdi. Yetmedi, bonservisini Beşiktaş'ın almasına yardımcı olmak için yıllık ücretinde indirim yaptı. Ghezzal da menajerinin bütün uğraşlarına rağmen Kara Kartal'ı seçti.

Yönetim başarısı

Menajerinin sürekli fiyat artırma çalışmalarına rağmen "Ben Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" dedi. Zaten sarı kırmızılılar da fiyat olarak hem Leicester City hem de menajeriyle anlaşmış olmasına rağmen Ghezzal'ın bu duruşundan dolayı transferden vazgeçti. Rosier ve Ghezzal âdeta “Doğuştan Beşiktaşlı” gibi davrandı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi de bu dönemde son derece akılcı bir politika izledi, gaza gelmeyerek net tavır ve sakinlik stratejisi ile oyuncuları sonunda Beşiktaş'a çekmeyi başardı.

20 YAŞINDA GİBİYİM

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam ederken dün söz yeni transferlerinden Mehmet Topal’daydı: 20 yaşındaki gibi heyecanlıyım. Ben formasını giydiğim camiaların formasını sırtımda değil, başımın üzerinde taşımaya gayret gösterdim. Burada da aynısı olacak. Sergen Hoca beni daha önce çok istemişti ama şartlar oluşmamıştı. Beşiktaş geçen sezon şampiyonluğu hak etti. Mükemmel özveri gösterip mükemmel maçlar çıkardılar. İnşallah aynı şampiyonluk bu sene de nasip olur.

Teixeira'da bile aynı duygular

Salih Uçan, Kenan Karaman, Rosier ve Ghezzal parayı değil Beşiktaş'ı seçerken, Alex Teixeira da aynı duyguları yaşıyor. Siyah beyazlıların 2,5 milyon avroluk teklifine rağmen Brezilyalı yıldız 6 milyon avroluk inanılmaz yüksek teklife bile 'Evet' diyemedi ve düşünmek için süre istedi.

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Günok da geliyor

∂ Kaleye tecrübeli bir isim arayan ve tercihini Mert Günok'tan yana kullanan Beşiktaş, millî kaleciden sonra kulübü Başakşehir'le de anlaşmaya vardı. Tecrübeli file bekçisinin bu hafta içinde sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Beşiktaş'la sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

LEICESTER ŞAŞIRDI

Ghezzal ilk 11'de!

Beşiktaş'ın menajeriyle İstanbul'da yaptığı görüşmede el sıkıştığı Rachid Ghezzal, ilginç bir kararla Leicester'ın oynayacağı hazırlık karşılaşmasının ilk 11'ine alındı. Bu durum siyah beyazlı taraftarların tepkisine neden olurken, futbolcunun sakatlanma riskinini göze alınmaması gerektiği ifade edildi.

Mehmet Topal'dan Sergen Yalçın açıklaması Beşiktaş'ın yeni transferi Mehmet Topal, Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisinin takıma gelmesini çok istediğini söyledi.

Beşiktaş'ta Ljajic'i isteyen kalmadı Alex Teixeira transferinin önündeki tek engel olarak duran Boşnak oyuncu idmanlarda da yalnızları oynuyor.