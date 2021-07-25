Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2021-2022 sezonu hazırlıklarını 3 etap halinde gerçekleştiren ve çalışmalarını Riva'da sürdüren Trabzonspor, 26 Temmuz Pazartesi günü saat 19:00'da İstanbul temsilcisi Kasımpaşa ile dördüncü hazırlık karşılaşmasını oynayacak.

2 GALİBİYET, 1 MAĞLUBİYET

Bordo-mavililer daha önce yaptığı üç hazırlık müsabakasından 2 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. 14 Temmuz'da Ümraniyespor'u 5-3 mağlup eden Karadeniz ekibi, 22 Temmuz'da Bandırmaspor ile oynadığı hazırlık maçını ise 1-0 kazanmış, son oynadığı Başakşehir maçında ise rakibi ile golsüz berabere kalmıştı.

GENÇLERİ YAKINDAN GÖRDÜ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu sezon kurmayı planladığı ideal kadronun yanı sıra genç oyunculara da hazırlık maçlarında süre verdi. Performanslarını ve durumlarını yakından bildiği oyuncularla birlikte takıma yeni katılan isimlerin uyumlarına dikkat eden deneyimli teknik adam gelecek vaat eden ve yararlanabileceği oyuncuların mentol ve fiziksel açıdan yakın takip yaptı. Avcı, hazırlık müsabakalarında ise 27 oyuncuyu süre verdi.

Trabzonspor ile Başakşehir maçından gol çıkmadı Hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya gelen Trabzonspor ile Medipol Başakşehir'den 0-0'lık skorla beraberlik geldi.