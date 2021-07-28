Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ikinci maçında bu akşam PSV’yi misafir edecek. Sarı kırmızılılar Hollanda’daki ilk karşılaşmadan yurda 5-1’lik ağır bir mağlubiyetle dönmüşlerdi. Aradan geçen kısa sürede Aslan kadrosuna Cicaldau, Sacha Boey ve Van Aanholt’u transfer etmiş olsa da kurallar gereği bu takviyelere PSV karşısında forma giyemeyecek. Tur için umut ışığı yok denecek kadar az olsa Fatih Terim ve öğrencileri zoru başarmak için mücadele edecek.

Yedlin on birde

Hollanda’daki ilk maçta eksiklerden dolayı farklı sistemle sahaya çıkan Fatih Hoca, evindeki karşılaşmada yeniden dörtlü savunmaya geçmeye hazırlanıyor. Hafta boyunca yapılan antrenmanlarda da 4-1-4-1 düzenini çalıştıran tecrübeli teknik adam oyuncularından sonuç ne oluşa olsun iyi mücadele beklediğini vurguladı. Bu arada ilk maçta Covid-19 sebebiyle yer alamayan Yedlin ve Emre Akbaba’dan son testleri negatif çıktı. Terim Yedlin’i on bire yazdı.

5 fark gerekiyor

Avrupa’daki temsilcimiz G.Saray’a ilk maçı 5-1 kaybettiği için tur için beş farklı galibiyet gerekecek. 4 farkta ise maç uzatmalara gidecek.