Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV maçı öncesi konuştu. 5-1 maçı analizden önce geçen sezon yaşananları işaret eden ve 11 oyuncu kaybettiklerini belirten, Oğulcan’a lisans çıkmadığını ve iki Covid-19 gördüklerini belirten tecrübeli teknik adam “Kötü şeyler Fatih Terim'e denk gelir ama ben şikayet etmem” dedi. PSV maçı sonrası “Ben boşuna üç yıl demedim. Ben üç yıldan vazgeçmedim. Ben Galatasaray'dan bir gün sabır istemedim. Ne bir şeylerden vazgeçeceğiz, ne de bir şeyleri denemekten vazgeçeceğiz” ifadesini kullandı.

Gedson’u vermiyorlar

“Kısa sürede kalite için finansal yükün altına girmeyeceğiz” diyen Terim “Bizde transfer 8 Eylül'e kadar. Tecrübeli oyuncular olacak ama esas ana tema 20-25 yaş arası yetenekli oyuncular olacak. 3-4 transferle kalmayacağız. Çok uzun zamandır izlediğimiz oyuncuları almaya devam edeceğiz. Benfica, Gedson’u vermek istemediğini söyledi. Ghezzal’ı hangi hoca istemez! Morutan çok iyi bir futbolcu ve çok da beğeniyorum. 10 oyuncu da alsak PSV'ye elenebilirdik. Ben kendi ismimi taşıyan statta da, yıllarımı verdiğim Ali Sami Yen'de de yenilmek istemem” diye konuştu.

FERNANDO MUSLERA:

Dersler çıkardım

İlk maçta hatalı goller yiyen Fernando Muslera, rövanş öncesi basın toplantısındaydı: Ne yazık ki şanssız bir maç yaşadım. Kalecilik mesleğinde bu tip şeyler var. Maçtan sonra birçok destek mesajı aldım. En önemlisi; başta Fatih Terim olmak üzere camiam bana destek verdi. Benim potansiyelimi en iyi bilen kişi, Fatih Terim. Verdiği destek unutulmazdı. Bu maçtan da dersler çıkarmayı bildim.

Haksızlık yapmayın

Galatasaray Başkanı seçildikten sonra ilk kez divan kurulunda söz alan Burak Elmas, PSV mağlubiyeti sonrası takıma ve Fatih Terim’e sahip çıktı. Elmas, ‘’Galatasaray'ın gelecek yıllarını kurtaracak bir kadro planlaması yapmaktayız. Fatih Terim'e yapılan eleştiriler sert ve haksız. Biz hocamızın sonuna kadar arkasındayız. Mağlubiyetin paniğiyle hatalar yapmayacağız. Galatasaray'ın gelecek yıllarını kurtaracak bir kadro planlaması yapmaktayız. Göreve geldikten sonra, dönem dönem yapılan eleştirileri dikkatle dinliyoruz. Tüm eleştirilerinizden ve tavsiyelerinizden gerekli dersleri çıkarmaya devam edeceğiz’’ dedi.

MÜZEYİ GEZDİ

Sacha Boey selamı verdi

∂ Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey, dün önce sağlık kontrolünden geçti. 20 yaşındaki Fransız futbolcu sağlık kontrolünün ardından Türk Telekom Stadında Galatasaray Müzesi'ni ziyaret etti ve Metin Oktay selamı verdi.

O DA GELDİ

Van Aanholt da İstanbul’da

∂ G.Saray yeni transferlerinden Patrick van Aanholt’a da kavuştu. 30 yaşındaki sol bek dün İstanbul’a gelirken oyuncuyu sarı-kırmızılı yetkililer karşıladı. Aanholt sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı atacak.

Fatih Terim: Kulübün parasını çöpe atamayız Ghezzal ile ilgili sorulara karşılık G.Saray’ın hocası “Bugün istediğimiz oyuncuyu yarın istemeyebiliriz. Aklımızda olmayan birini de yarın alabiliriz. Kimlerin geleceğini yakında görürsünüz” dedi

Galatasaray, PSV'yi konuk edecek UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçı kapsamında Galatasaray, Hollanda ekibi PSV ile karşı karıya gelecek.

