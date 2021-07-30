Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın yeni transferi Berkan Kutlu, Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, Sarı-Kırmızılı kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TAKIMINA GELDİM"

GS TV'ye açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulübe geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Uzun bir süreç oldu ama buradayım. Galatasaray için elimden gelen her şeyi yapacağım. Allah utandırmasın." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderen Berkan Kutlu, "Onları sabırsızlıkla stadımızda bekliyoruz. Pandemi sürecinde statlar boştu. Şimdi onları bekliyoruz. İnşallah Galatasaray için elimden gelen her şeyi vereceğim." dedi.

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