Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Minderde dün iki kürsü birden gördük. Önce Rıza Kayaalp sahne aldı. Olimpiyat oyunlarında daha önce iki madalyası bulunan 130 kilodaki millî değerimiz İranlı Amin Mirzazadeh'i 7-2 mağlup ederek bronz madalya kazandı. Ki bu başarı Hamit Kaplan'ın ardından üç olimpiyatta da madalya kazanan ikinci Türk güreşçi unvanı manasına geliyordu. Bu kulvarda altın madalyayı ise Kübalı Nuno Lopez aldı.

Erkenden bitirdi

Ve ardından kadınlar 76 kiloda mücadele eden Yasemin Adar sahneye çıktı. Ki, çıkması ile işi bitirmesi de bir oldu. Yasemin, Kırgız Aiperi Medet Kyzy önünde agresif bir oyun sergileyip bir dakika 24 saniye gibi kısa bir sürede tuşla yenerek bronz madalyaya ulaştı. Bu arada dün mindere çıkan millî güreşçi Cenk İldem, son 16 turunda Bulgar Kiril Milenov Milov'a mağlup olarak madalya şansını kaybetti.

TARİHE GEÇTİ

Son iki müsabakasını tuşla kazanan ve bronz alan Yasemin Adar “Ülke olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Biraz olsun Türk halkına umut verebiliyorsak ne mutlu bize. Türk kadını her zaman güçlü” dedi. Yasemin kadın güreşinde ülkemiz adına ilk madalyayı alan sporcu oldu.

Hatice Kübra İlgün'den bronz madalya 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocumuz Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı.

Milli güreşçiler Rıza Kayaalp ile Yasemin Adar tarihe geçti 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. günüde iki sporcumuz madalya kazandı. Bronz madalya alan millî güreşçiler Rıza Kayaalp ile Yasemin Adar, adlarını tarihe yazdırdı.