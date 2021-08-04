Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serdar Dursun ve Steven Caulker'in transferlerinin ardından sessizliğe gömülen ve takımın Vitor Pereira'ya emanet edilmesi sonrasında henüz hiçbir takviye yapmayan Fenerbahçe'de gündem, takımdan ayrılacak oyuncular. Portekizli teknik adamın üçlü savunmanın önündeki ikiliden biri olarak kullandığı ve İtalya'dan da alışkın olduğu bu sistemde parlayarak hazırlık kampının yıldızı hâline gelen Miha Zajc takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Zanka da gidecek

Serie A takımlarından Sampdoria'nın yakından ilgilendiği Sloven isim geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Genoa'nın da gündeminde yer alıyor. Daha önce kadro dışı kala Mame Thiam, Kemal Ademi, Oğuz Kağan Güçtekin ve Sadık Çiftpınar'ın takım aradığı Fenerbahçe'de Danimarkalı stoper Zanka'dan da kulüp bulması istendi. Yönetim, bu oyuncular ile yolların ayrılmasının ardından elde edilecek bonservis gelirini forvet için kullanacak.

ÖZEL MAÇ

Fener’in rakibi Dinamo Kiev

Fenerbahçe altıncı hazırlık maçında bugün 19.00’da Olimpiyat Stadı'nda Lucescu’nun başındaki Dinamo Kiev ile özel maç yapacak. Öte yandan sarı lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibinin belli olacağı eşleşmede; Neftçi ile Helsinki, Azerbaycan'da 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu.