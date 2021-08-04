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Buse Naz Sürmeneli, Tokyo'da finale yükseldi
04.08.2021 - 08:52 | Son Güncelleme: 04.08.2021 - 08:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
69 kiloda mücadele eden boksör Buse Naz Sürmeneli, yarı finalde Hintli rakibini mağlup ederek, Tokyo Olimpiyatları'nda finale yükseldi.
Etiketler : Buse Naz Sürmeneli,
798695 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/798695.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
02
ALANYASPOR
0
0
0
0
0
0
03
ALTAY
0
0
0
0
0
0
04
ATAKAŞ HATAYSPOR
0
0
0
0
0
0
05
BEŞİKTAŞ A.Ş.
0
0
0
0
0
0
06
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
07
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
0
0
0
0
0
0
08
FENERBAHÇE A.Ş.
0
0
0
0
0
0
09
FRAPORT TAV ANTALYASPOR
0
0
0
0
0
0
10
GALATASARAY A.Ş.
0
0
0
0
0
0
11
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
0
0
0
0
0
0
12
GİRESUNSPOR
0
0
0
0
0
0
13
GÖZTEPE A.Ş.
0
0
0
0
0
0
14
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
0
0
0
0
0
0
15
KASIMPAŞA A.Ş.
0
0
0
0
0
0
16
KAYSERİSPOR
0
0
0
0
0
0
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
0
0
0
0
0
0
18
SİVASSPOR
0
0
0
0
0
0
19
TRABZONSPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
20
YENİ MALATYASPOR
0
0
0
0
0
0
Süper Lig Fikstür
1.Hafta Maçları
13.08.2021 20:30
Beşiktaş - Rizespor
14.08.2021 19:15
Vavacars Fatih Karagümrük - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
14.08.2021 21:45
Altay - Kayserispor
14.08.2021 21:45
Atakaş Hatayspor - Kasimpaşa
15.08.2021 19:15
Başakşehir - Alanyaspor
15.08.2021 21:45
Fraport Tav Antalyaspor - Göztepe
15.08.2021 21:45
Adana Demirspor A.ş. - Fenerbahçe
16.08.2021 19:15
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
16.08.2021 19:15
Sivasspor - Konyaspor
16.08.2021 21:45
Giresunspor - Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANASPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
02
ALTINORDU
0
0
0
0
0
0
03
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
0
0
0
0
0
0
04
BALIKESİRSPOR
0
0
0
0
0
0
05
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
0
0
0
0
0
0
06
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
0
0
0
0
0
0
07
BURSASPOR
0
0
0
0
0
0
08
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
0
0
0
0
0
0
09
DENİZLİSPOR
0
0
0
0
0
0
10
EYÜPSPOR
0
0
0
0
0
0
11
GENÇLERBİRLİĞİ
0
0
0
0
0
0
12
İSTANBULSPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
13
KOCAELİSPOR
0
0
0
0
0
0
14
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
0
0
0
0
0
0
15
MENEMENSPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
16
MKE ANKARAGÜCÜ
0
0
0
0
0
0
17
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
0
0
0
0
0
0
18
TUZLASPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
PTT 1. Lig Fikstür
1.Hafta Maçları
13.08.2021 20:30
Gençlerbirliği - Eyüpspor
14.08.2021 19:15
Istanbulspor - Manisa Futbol Kulübü
14.08.2021 21:45
Denizlispor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
14.08.2021 21:45
Balikesirspor - Beypiliç Boluspor
15.08.2021 19:15
Tuzlaspor A.ş. - Ankaragücü
15.08.2021 19:15
Ankara Keçiörengücü - Altinordu
15.08.2021 21:45
Menemenspor A.ş. - Erzurumspor
15.08.2021 21:45
Bursaspor - Adanaspor
16.08.2021 20:30
Kocaelispor - Bereket Sigorta ümraniyespor