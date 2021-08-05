Batumi Stadyumu’nda oynanan maçta Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 75’te Leke James ve 90+5’te Kayode attı. Rövanş maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Dinamo Batumi maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu çektirdi.
"TÜM YİĞİDOLARA ARMAĞAN OLSUN"
Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük etkileşim alırken paylaşıma, “Dünya Sivaslılar Günü'nde Tüm Yiğidolara armağan olsun” notu eklendi.
Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında Petrocub'u yendi UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Moldova temsilcisi Petrocub'u 1-0 yendi.