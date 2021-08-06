Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Son şampiyon Beşiktaş geçen sezon elde edilen başarıda büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal için Leicester City ile görüşmelerini sürdürüyor. Premier Lig ekibi, sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Cezayirli futbolcu için 5,5 milyon avro isterken, Beşiktaş cephesi ise son teklifini yaptı: 3 milyon avro... Israrla Beşiktaş'tan başka takıma gitmeyeceğini söyleyen Ghezzal'ın bu tavrı, onu isteyen diğer kulüpleri de vazgeçirmişti.

Özel saat verildi

Bu noktada 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun transferi için Leicester City boşuna işi yokuşa sürüyor. Bununla beraber, Rachid Ghezzal ve menajeriyle anlaşma tamamen sağlanmış durumda. Öte yandan siyah beyazlı teknik heyet Ghezzal’ın fiziki durumunu takip etmek için Cezayirli oyuncuya özel programlı saat gönderdi. Bu saat sayesinde Ghezzal'ın bütün fizyolojik değişiklikleri kaydediliyor.

GELİRE EL KONULMAYACAK

Kartal’a UEFA müjdesi!

Göreve geldiğinden bu yana finansal problemlerle boğuşan Beşiktaş yönetimi çok büyük bir sıkıntıyı aşmayı başardı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, vadesi geçmiş borçlara ilişkin yükümlülüklerini yerine getirdiği ve 2021-2022 sezonundaki UEFA gelirlerinin yüzde 15'ine el konulması yönündeki yaptırımın ortadan kalktığı belirtildi.

Ghezzal kalıyor! Siyah beyazlılar, G.Saray'a bir transfer çalımı daha atıyor. Ghezzal'ın menajeriyle yapılan görüşmede anlaşma sağlandı. İmzalar Leicester City ile yapılacak son görüşmeye kaldı