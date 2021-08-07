Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bronz madalya kazanan Milli karateci Uğur Aktaş, Türkiye'nin, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya sayısını 13'e yükseltti. Böylelikle 12 madalya kazanılan 1948 Londra Olimpiyatları'nı geride bırakarak yeni rekor kırılmış oldu.

LONDRA'DA 6 ALTIN, 4 GÜMÜŞ VE 2 BRONZ KAZANILMIŞTI

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite +75 kiloda Uğur Aktaş, yarı final maçında karşılaştığı İranlı Sajad Ganjzadeh'e yenilerek bronz madalya kazandı. Uğur'un bu madalyasıyla Tokyo'daki madalya sayısı 13'e yükseldi ve rekor geldi. Milliler, daha önce 1948 yılında yapılan Londra Olimpiyatları'nda 6 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 12 madalya kazanmıştı.

13. MADALYA MİLLİ KARATECİ AKTAŞ'TAN

Ay-yıldızlılarda; Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli altın, Buse Naz Çakıroğlu ve Eray Şamdan gümüş, Ferhat Arıcan, Hakan Reçber, Hatice Kübra İlgün, Rıza Kayaalp, Yasemin Adar, Taha Akgül, Ali Sofuoğlu, Merve Çoban ve Uğur Aktaş bronz madalya kazandı.

Bir bronz madalya da Uğur Aktaş'tan! Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 75 kiloda Uğur Aktaş, yarı finalde İranlı rakibi Sajad Ganjzadeh'e mağlup olarak bronz madalya kazandı.

Busenaz Sürmeneli olimpiyat şampiyonu! Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 69 kiloda milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli, finalde Çinli Hong Gu'yu mağlup ederek altın madalya kazandı.

Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finalde Bulgar rakibi Stoyka Krasteva'ya kaybetti. Milli sporcu böylelikle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Güreş ve karatede toplam 3 bronz madalya Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, karatede ise Ali Sofuoğlu ve Merve Çoban bronz madalya kazandı.

Merve Çoban yarı finale çıkarak olimpiyat madalyasını garantiledi Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde Milli karateci Merve Çoban, kadınlar kumite 61 kiloda yarı finale çıkarak olimpiyat madalyasını garantiledi.