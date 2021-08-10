Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in yıldız takımlarının başı borçlarla belada. KAP'tan borçlarla ilişkin yapılan açıklama, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un mali durumunu-daki krizi birkez daha gözler önüne serdi. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) bildirdiğine göre; 31 Mayıs 2021 itibarıyla 4 kulübün toplam borcu 17,38 milyar lirayı aştı.

EN FAZLA BORÇ FENERBAHÇE'NİN

KAP’ta yer alan bildirimlere göre 5 milyar 960 milyon lirayla en borçlu kulüp Fenerbahçe.

Sarı-Lacivertli kulübün şirket borcu 3 milyar 740 milyon, dernek borcu ise 2 milyar 220 milyon lira.

BEŞİKTAŞ EN BORÇLU İKİNCİ KULÜP OLDU

Fenerbahçe’yi, 5 milyar 474 milyon liralık borçla Beşiktaş takip ediyor.

Siyah-beyazlıların 3 milyar 868 milyon liralık şirket, 1 milyar 606 milyon liralık da dernek borcu bulunuyor.

GALATASARAY'IN BORCU 4,51 MİLYAR LİRA

Galatasaray’ın toplam borç miktarı 4,51 milyar lira.

Sarı-Kırmızılı ekibin şirket hanesinde 3 milyar 27 milyon lira, dernek hanesinde ise 1 milyar 484 milyon lira borç mevcut.

TRABZONSPOR'DA RAKAM 1 MİLYAR 441 MİLYON LİRA

İstanbul’un üç kulübüne oranla Trabzonspor’un daha az borcu bulunuyor.

Şirket ve bağlı tüm ortakların hesabını tek kalemde paylaşan bordo-mavili kulübün toplam yükümlülüğü 1 milyar 441 milyon lira.