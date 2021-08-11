Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'den yeni sezon maçları başlamadan hemen önce yeni bir hamle geldi. Kanarya'nın futbolcuları bu sezon giydikleri formalarda şampiyonluk yıldızlarını taşımayacak.

ESKİ LOGO YENİ LOGOYLA DEĞİŞTİRİLDİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 9 Ağustos tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve birimleri ile yayıncı kuruluş başta olmak üzere tüm ilgililere, kulübün yıldızlı armasının bulunduğu kayıt, görsel ya da belgenin kullanılmaması talebinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, TFF'den kulübe gelen cevap yazısı da paylaşılırken, sarı-lacivertlilerin talebi üzerine kayıtlardaki eski logonun federasyona gönderilen yeni logo ile değiştirildiği vurgulandı.

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