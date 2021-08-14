Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Son Şampiyon Beşiktaş kaldığı yerden devam ediyor. Öz güveni ilk düdükten itibaren belli olan siyah beyazlılar maça 4-1-4-1 dizilişiyle başladı. Yeni transfer Salih Uçan ön libero ve 10 numara bölgesi arasında gidip gelirken aradaki köprü görevinde başarılıydı. Şampiyon kadronun korunmasından dolayı sezon başında takımların yaşadığı uyum probleminden Beşiktaş'ta eser yoktu. Böyle olunca gol de henüz 8. dakikada geldi. Sonrasında da baskıya devam eden Beşiktaş vardı sahada.

Ghezzal sessiz

Hareketli hücum ederek rakip yarı alanda rahat top çeviren siyah beyazlılarda en hazır gözüken isimler arasındaki N'Koudou, Rosier ve Atiba'nın iş birliğiyle ikinci gol geldi. Ghezzal takımla tek idman yaparak çıktığı ilk maçta geçen sezonki üretkenliğini sergileyemedi. Kenan Karaman ise hareketliydi, asist de yaptı ama gözler Aboubakar gibi yırtıcı bir santrfor aradı. Beşiktaş için harika başlayan ilk maçta geçen sezon takımın en golcüsü olan Larin perdeyi kapattı.

N’Koudou golünü beğendi

Yeni sezonun açılış golünü atan Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Kevin N'Koudou, "İlk maçımızdı, geri döndük, futbola dönmek güzel, taraftarımızla buluşmak güzel. Hem futbolcular için hem de taraftarımız için çok güzel" derken, "Golde ortayı hissettim, içeri girdim, kontrol ettim, fena da şut değildi, güzel gol attım" sözlerini kullandı.

Salih: Hazır değilim

Kartal'ın yenilerinden Salih Uçan ise, "Hazırlık dönemine iyi başladım, ilk hazırlık maçında darbe aldığım için 5-6 antrenman kaçırdım. Yavaş yavaş enerjimi toplayacağım. İyi skorla başladık, bence zamanla daha iyi olacağız. İyi oynadığımı düşünüyorum. Taraftar önünde heyecan da vardı, güzel geçtiğini söyleyebilirim" dedi.

Süper Lig'de rekorların takımı Beşiktaş Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, 63 yıllık lig tarihinde birçok rekora sahip.