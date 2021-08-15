Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe 2021-2022 sezonunun perdesini bu gece, ‘Balotelli’li, ‘Belhanda’lı ligin yeni takımı Adana Demirspor karşısında açacak. Ama deplasmandaki maç öncesi kadroda üç önemli eksik bulunuyor. Hafta içinde idmanda omzu çıkan ve sonra geri takılan Dimitris Pelkas, adale ağrıları bulunan Enner Valencia ve sağ kasığında yırtık tespit edilen Mert Hakan bu geceki mücadelede yer alamayacak.

Lisans sıkıntısı

Ve sıkıntı sadece üç eksikle kalmıyor. Kadrosunda yeni yapılanmaya giden ve Vitor Pereira’nın 11 oyuncuyu kadro dışı bıraktığı sarı lacivertlilerde beş yeni takviye yapılmıştı. Bu isimler de Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp, Steven Caulker, Serdar Dursun ve Min-Jae Kim'di. Ancak bunlardan sadece Serdar Dursun’a lisans çıkarılabildi. Diğer isimlerin probleminin de önümüzdeki hafta içinde çözülmesi bekleniyor.

FORVET ARAYIŞINDA

Sörloth inadı

∂ Hücum bölgesine takviye yapacak olan ve uzun süredir Leipzig’in satış listesine koyduğu Alexander Sörloth ile ilgilenen Fenerbahçe, görüşmelerini sürdürüyor. Sarı lacivertliler Norveçli golcüyü satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Görüşmeler devam ediyor.

Fenerbahç'de Mert Hakan şoku Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın sağ ayağında kısmi yırtık tespit edildiği öğrenildi.