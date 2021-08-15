Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transfer sezonu hız kesmeden sürüyor. İddialı transferler gerçekleştiren Beşiktaş, milli kaleci Mert Günok'u transfer ettiği habeirni resmen duyurdu.

3 YILLIK ANLAŞMA

Siyah-beyazlılar, sağlık kontrolünden geçen milli file bekçisi Mert Günok ile 3 yıllık anlaşma imzaladı. Beşiktaş'tan transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, tecrübeli milli kaleci Mert Günok ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mert Günok’a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

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Süper Lig'de rekorların takımı Beşiktaş Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, 63 yıllık lig tarihinde birçok rekora sahip.