Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Yeni sezonu UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Molde eşleşmesiyle açan ve Süper Lig'in en hazır takımlarından biri olan Trabzonspor, sezonun ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 5-1'lik farklı skorla mağlup etmeyi başardı. Sezona oldukça görkemli bir başlangıç yapan Abdullah Avcı'nın takımına galibiyeti getiren goller Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Hamsik ve Djaniny'den geldi.

Yenilerden siftah

Karşılaşmada gol perdesi maçın henüz 3. dakikasında açılırken, Hamsik'in pasını iyi değerlendiren Yunan yıldız Bakasetas bu sezon da önemli bir skor opsiyonu olacağını ispatladı: 1-0. 11'de Nwakaeme attığı golle takımını rahatlatırken, 29'da Gervinho Süper Lig'de forma giydiği ilk karşılaşmada fileleri sarstı: 3-0. 32'de tecrübeli oyuncusu Adem Büyük ile farkı ikiye indiren Yeni Malatya umutlansa da ilk yarıda son söz Hamsik'ten geldi: 4-1.

Cornelius da oynadı

İkinci yarıya farkın açılmasıyla takıma alışması için Andreas Cornelius ile başlayan Trabzonspor, 66'da Djaniny'nin penaltıdan gelen golüyle farkı dörde çıkardı: 5-1. Uzun bir süre sonra taraftarıyla buluştuğu ilk maçta sahasında beş gol yiye Yeni Malatyaspor bu golün ardından oyundan düşerken, kalan bölümde oyunun kontrolünü elinde tutan Trabzonspor, ilk haftayı farklı bir galibiyetle tamamladı.

Trabzonspor, Malatya'dan 5-1'lik galibiyetle döndü Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u ağırladı. Mücadele Trabzonspor'un 5-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.