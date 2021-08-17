TFF'den yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA'nın 16.08.2021 tarihinde oynanan GTZ GİRESUNSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 17.08.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
5 İLE 10 MAÇ ARASI CEZASI VAR!
Kırmızı kart sonrası Marcao'nun, "Saldırı" başlıklı Madde 44'ten disipline sevk edilmesi bekleniyor. Maddeye göre Marcao 5 ile 10 maç arası ceza alabilir. İlgili 44. maddenin içeriği şöyle: Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir.
Marcao saha ortasında Kerem'i yumrukladı Daha önce Halil Dervişoğlu'nu tokatlayan sarı kırmızılı takımın stoperi Marcao bu defa daha ağırını yaptı.
Fatih Terim'den Marcao açıklaması Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor'u deplasmanda 2-0 yenen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Marcao ve Kerem Aktürkoğlu ile yaşanan olaylarla ilgili, "Burada özür dilenmesi gereken oyuncu Kerem. O bizim için bir bireydir, yaşının küçük olması bir şey ifade etmez." dedi.
Marcao 'saldırı'dan PFDK'lık oldu
Galatasaray - Giresunspor ile oynadığı maçta Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA'nın 16.08.2021 tarihinde oynanan GTZ GİRESUNSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 17.08.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler : marcao,ceza,galatasaray,haberler,