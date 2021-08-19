2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar boks 69 kiloda finalde Çinli rakibi Hong Gu’yu mağlup ederek altın madalya kazanan Trabzonspor Kulübü’nün sporcusu Busenaz Sürmeneli’nin anneannesi, antrenörü Cahit Süme’nin kayınvalidesi Sürmeli Sivri, Atapark’daki Gülbaharhatun Camiinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sülüklü’deki aile mezarlığında toprağa verildi.
GEÇEN YIL DEDESİNİ KAYBETMİŞTİ
Busenaz Sürmeneli, geçen yıl aynı dönemde dedesini kaybetmişti
Busenaz Sürmeneli olimpiyat şampiyonu! Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 69 kiloda milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli, finalde Çinli Hong Gu'yu mağlup ederek altın madalya kazandı.
Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'den bir başarı daha 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nda Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı.