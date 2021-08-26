Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira bugünkü Helsinki maçı öncesi iddialı açıklamalar yaparak, "Sahada organize, hırslı bir takım göreceksiniz. Yağmur, soğuk veya yapay çim gibi olumsuz koşullar oyunumuzu etkilemeyecek. En iyi futbolumuzu oynayıp gruplara kalmak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yaptığımız sürece şartların bizi etkileyeceğini düşünmüyorum" dedi. Portekizli çalıştırıcı, "Herkesin çok koştuğu, savaştığı bir maç olacak. Yaşadığımız sakatlıklar ve koşullardan bağımsız olarak önemli olan, oyunumuzu sahaya yansıtmak" açıklamasında bulundu.

YENİ GELİR ŞANSI

Basın toplantısına katılan Luiz Gustavo ise, "Avrupa Ligi'nde devam edebilmemiz için çok önemli bir maç. Buraya turu geçmek için geldik ve başaracağız. Ne istediğimizi biliyoruz. Bunun için çok çalıştık” ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Finlandiya’dan turla dönerse kasaya 3,6 milyon avro girecek. Bu rakamın üçte ikisini harcama limitine ekleyerek transferde önemli bir kaynak elde edecek sarı lacivertliler ayrıca grup mücadelesinde çok daha fazlasını kazanma fırsatı bulacak. Bu arada stadın suni çimi için futbolculara özel kramponlar hazırlandığı belirtildi.

MERT YEDEKTE, VALENCIA 11'DE

Kadıköy’deki maçta İrfan ile Novak’ı kaybeden Fenerbahçe’de tedavileri tamamlanan Valencia ve Mert Hakan teselli oldu. Pereira’nın Valencia’ya ilk on birde görev vermesi, Mert Hakan’ı ise yedek soyundurması bekleniyor.

ÜNLÜ İSİMLER İÇİN YOĞUN PAZARLIK

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gündemi sarsacak hamlelerin peşinde. İtalyan basını sarı lacivertlilerin Inter’in kadroda düşünmediği Şilili yıldızlar Alexis Sanchez ve Arturo Vidal’in peşinde olduğunu yazdı. Güney Amerika’dan gelen bir iddia da Çin’de forma giyen Venezuelalı Rondon’un Fenerbahçe’ye önerildiği yönünde.

Helsinki - Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe günü oynanacak Helsinki - Fenerbahçe maçının yayınlanacağı kanal belli oldu.

Kim Min-Jae: Fenerbahçe'de olmak mutluluk verici Fenerbahçe'nin yeni transferi 24 yaşındaki Kim Min-jae , Avrupa'nın önemli takımlarından teklif aldığını ve sarı-lacivertlilerin kendisine sunduğu projeyi en iyi seçenek olarak gördüğünü ifade etti.