Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 3. haftanın açılış mücadelesinde, Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Mücadelenin 5. dakikasında Sabo'nun ceza sahası dışından şutunda, kaleci Boffin gole izin vermedi.

18. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Veysel Sarı'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Wright, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

26. dakikada Poli'nin Gökhan Gönül'ün müdahalesiyle ceza yayı üzerinde yerde kaldığı pozisyonda, hakem Özgür Yankaya serbest vuruşu işaret etti. Milosevic'in kullandığı serbest vuruşta, top yandan auta çıktı.

30. dakikada ceza sahası içinden Djokovic'in şutunda, kaleci Boffin topu kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

52. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza sahası içinden şutunda Gökhan Gönül'ün altıpas üzerinde topa elle müdahale ettiğine karar veren hakem Özgür Yankaya, penaltı noktasını gösterdi.

54. dakikada penaltı atışını kullanan Wright, kaleci Gökhan Akkan'ın sağından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

61. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Ceza sahası dışından Çaykur Rizespor'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Djokovic, kaleyi cepheden gören noktadan yerden şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in sağından ağlara gönderdi: 1-2.

77. dakikada Dabo'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Boffin, topu kornere çeldi.

79. dakikada Wright'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı dışarıya gönderdi.

88. dakikada Ghacha'nın şutunda kaleci Gökhan Akkan topu kurtardı. Dönen topu önünde bulan Wright'in şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

90+2. dakikada Fredy'nin Eren Karadağ'a ceza alanı içinde yaptığı hareketin ardından VAR hakeminin uyarısı ile hakem Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi.

90+3 dakikada penaltı atışını kullanan Djokovic, topu ağlarla buluşturdu: 2-2.

90+4. dakikada Dabo'nun Wright'a müdahalesini faul olarak değerlendiren hakem Özgür Yankaya bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında yine topun başına geçen Wright, takımının ve kendisinin üçüncü golünü attı: 3-2.

Fraport TAV Antalyaspor, sahadan 3-2 galip ayrıldı.