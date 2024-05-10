Müzisyen Elif Sanchez’in hayatı ve biyografisi

Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz kişilerden biri olan Elif Sanchez hakkında kimdir, nereli gibi sorular araştırılırken çeşitli projeler ile dikkat çeken ismin hangi bölümde okuduğu merak konusu oldu. İşte sanatçının albümleri ve şarkıları...

Gündemde yer alan kişilerden bir tanesi olan Elif Sanchez'in hayatı merak edilirken nereli, nerede yaşıyor gibi sorular da araştırılıyor. Madrid'de yaşayan Türk vokalist sanatçıya dair bilgiler...

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarını üstün başarı ile bitiren isim, ABD’deki Berklee College of Music’te eğitimini bitirdi.

2017 senesinde Bill Pierce Ödülü ve Akdeniz Müzik Enstitüsü Ödülü’nü aldı. Refuge of Sound projesine konuk olan başarılı isim çeşitli konser alanlarında ve etkinliklerde sanatını sergiledi.

Eserlerin Orta Doğu unsurları, İspanyol melodileri ve Latin ve cazın birleşimini kullanıyor ve 2021 Ekim ayında "Elif Sanchez" adındaki ilk müzik otobiyografisi albümünü yayınladı.

İkinci albümü ise Mi Voz olurken, türkü, klasik, caz gibi farklı tarzları bir araya getirmeyi başarıyor.

2023 senesinde İspanya'ya taşınması ile ilgili şu sözleri söylemişti:

"Hayat beni bir şekilde Madrid'e attı. Burayı çok seviyorum ve Madrid sanki evim olacakmış gibi içimde bir his var. Hayat karşıma bir sürpriz getirmediği sürece Madrid'de kalmayı istiyorum."

Sözlerine şöyle devam etmişti:

"İspanyolca benim için her zaman sempati duyduğum, özel bir dil oldu. İspanyol kültürüne henüz çok aşina değilim ama eşimden dolayı Latin kültürü hayatımda oldukça fazla. Bu albümü yapmayı, İspanya'nın çok sevilen bilinen prodüktörlerinden biri olan, birlikte çalıştığım Javier Limon teklif etti. İspanya'nın halk müziğini dışarıdan gelen bir insanın yapması elbette kolay değil ama İspanyolların pozitif insanlar olduklarını düşünüyorum."