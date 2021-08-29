Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafta içinde UEFA Konferans Ligi play-off’unda Roma’ya elenen Trabzonspor, bu maçtan ağır yaralı çıktı. Hem turu hem de dört oyuncusunu kaybeden bordo mavililerde sakatlığı süren Dorukhan’ın yanı sıra Cornelius, Bruno Peres, Gervinho ve Trondsen de Giresun deplasmanında yer almayacak. Bu oyunculardan Peres’in millî ara sonrası oynanacak Galatasaray maçına da yetişmesi zor görünüyor.

Avcı kayıp istemiyor

Ligde bu akşam Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, 2021 yılındaki dış saha yenilmezliğini sürdürmeyi hedefliyor. Dış sahada en son yenilgisini 10 Kasım 2020’de Fenerbahçe karşısında alan Trabzonspor, bu maçın ardından deplasmanda oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 9 beraberlik elde etti. Abdullah Avcı, Giresun’u yenerek ligde üçte üç yapmak istediklerini söyledi.

Trabzonspor'da hedef şampiyonluk Trabzonspor’un çok iyi bir takım olduğunu söyleyen Slovak oyuncu “Tek amacımız taraftarımıza özlediği şampiyonluğu sunabilmek” dedi