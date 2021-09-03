Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Beşiktaş orta sahasına çok önemli bir takviye yaptı. Siyah beyazlılar Barcelona'nın Bosnalı orta sahası Miralem Pjanic'i kadrosuna kattı. Bir yıl kiralık olarak alınan yıldız oyuncunun Kartal'dan 2.5 milyon avro alacağı ve maaşının geri kalanını Barcelona'nın üstleneceği öğrenildi. Pjanic, Katalan ekibinde yıllık 9 milyon avro ücret alıyordu. Dün gece İstanbul'a gelen futbolcunun evraklarının yetiştirilerek UEFA'ya teslim edildiği öğrenildi.

Atıyor, attırıyor

31 yaşındaki Pjanic, 2020 yazında Juventus'tan Barcelona'ya Arthur Melo karşılığında transfer olmuştu. Metz, Lyon, Roma, Barcelona ve Juventus gibi üst düzey takımların formalarını giyen 31 yaşındaki oyuncu, 552 maça çıkarken 73 gol attı ve 108 asist yaptı. Pjanic, Roma'da forma giydiği dönem Serie A'nın en iyi orta sahası seçilmişti. Futbolcu ayrıca 2015 yılında The Guardian'ın "Dünyanın en iyi 100 futbolcusu" listesinde 55. sırada yer aldı.

TAKIMIN BEYNİ

Pjanic hem gol asistleriyle, hem de takımını tehlikeli atağa kaldıran kritik paslarıyla dikkat çekiyor. Uzaktan isabetli şutlarıyla goller bulan Bosnalı, on sekiz içi son vuruşlarda da usta.

Motokurye yine iş başında

Geçen sezon Ghezzal'in evraklarını son anda yetiştiren ve İzmir'deki şampiyonluk maçında futbolcuyla sahada poz veren motokurye ekibi dün de Pjanic için devredeydi. Yıldız oyuncuyu akşam havalimanından arabayla alan ekip, apar topar sağlık kontrolüne götürdü. UEFA'ya isim bildirme süresi dün gece biterken Boşnak oyuncunun evrakları yetiştirildi ve ismi listeye yazıldı.

Âdem Ljajic gönderildi

Beşiktaş, kadro dışı bırakılan Âdem Ljajic için yapılan görüşmelerin ardından yolları ayırdı. Miralem Pjanic transferinin ardından yabancı sınırında boşluk bırakmak isteyen siyah beyazlılar, Boşnak asıllı oyuncunun sözleşmesini maaşının bir kısmını ödeyerek feshetti.

Beşiktaş'ın Gedson ısrarı Galatasaray’ın da yeniden kadroya katmak için uğraştığı Portekizli için bastıran siyah beyazlılar Benfica’ya 6 milyon avro artı bir sonraki satıştan yüzde 50 pay önerdi.