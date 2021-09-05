Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, transferin tahtasının kapanmasına sayılı günler kala sol bek için yeni bir hamle daha yaptı. Lille’nin 21 yaşındaki sol beki Domagoj Bradaric’e 750 bin avroluk teklif götüren Karadeniz ekibi, Fransızlardan oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmak istediğini iletti. Lille’in Şampiyonlar Ligi listesine yazmadığı genç oyuncu, takımında üçüncü sol bek konumuna düşmesine rağmen ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

“İsterse gidebilir”

Lille Başkanı Olivier Letang, RMC Sport’a yaptığı açıklamada “Domagoj’a karşı şeffaftık. Ona birinin geleceğini söyledik. Kiralık olarak isteyenler oldu gidebileceğini söyledik, reddetti” açıklamasını yaptı. Lille ile Yusuf’un transferi sebebiyle ilişkileri iyi olan Trabzonspor, eski yıldızlarını devreye soktu. Hem Burak Yılmaz’ın hem de Yusuf Yazıcı’nın Bradaric’i Trabzon’a gitmeye ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

Trabzonspor 51 hafta sonra liderlik koltuğunda Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, uzun bir aradan sonra liderlik koltuğuna oturdu.