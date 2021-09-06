Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen sezon eldeki mevcut kadronun taşını çıkaran ve çifte şampiyonluk yaşayan Beşiktaş’ta yeni sezon öncesi endişe vardı. Sebebi de Sergen Yalçın’ın imzasının gecikmesi, istenilen transferlerin yapılamamış olmasıydı. Ancak yönetim kısa sürede öyle isimler alıp kadrosuna kattı ki taraftar deyim yerindeyse mest oldu. Rosier ve Ghezzal’ın yuvada kalmaları, Alex Teixeira ve Michy Batshuayi’nin alınması büyük sevinç oluştururken asıl zirve Miralem Pjanic’te yaşandı.

Helva yapma zamanı

Kaleye, stopere, kanada, merkez orta sahaya ve forvet bölgelerine takviye yapan yönetim, topu ise Teknik Direktör Sergen Yalçın’a attı. Bir dediği iki edilmeyen ve son yılların en iyi kadrosu oluşturulan Kartal’da şanslı kura sonrası Şampiyonlar Ligi’nden çıkma umutları da yükseldi. Millî ara sonrasında iki kulvarda zor sınavlara çıkacak olan siyah beyazlılarda kadro derinliğinin olması ise teknik ekibin avantajı. Özetle, yönetim yapabileceğinin fazlasını yaptı ve Hoca’ya mazeret şansı bırakmadı.

Dev arenada kale Mert’in

Kara Kartal’da Sergen Yalçın’ın geçen sezon Türk futboluna kazandırdığı isimlerden Ersin Destanoğlu ligde, yeni transfer Mert Günok ise Şampiyonlar Ligi’nde sahne alacak. Sergen Hoca, 32 yaşındaki Günok’u tecrübesinden dolayı Avrupa kulvarında kullanacak.

Beşiktaş Mert Günok transferini açıkladı Beşiktaş, kaleci Mert Günok transferini resmen açıkladı.