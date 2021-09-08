Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere, ülkelere yaptığı renk listleri bağlamında gerçekleştirdiği kısıtlamlarla oldukça eleştirildi. Çokça eleştirilen bu kararlardan biri de; Premier Lig'de oynayan ve ülkeleri kırmızı listede olan futbolcuların milli maçlara gitmesine izin verilmemesi oldu. Bu hareket üzerine misilleme yapan Brezilya, FIFA'nın yolunu tutarak Brezilyalı futbolcuların İngiltere'deki lig ve şampiyonlar ligi maçlarına katılmalarını engelledi.

5 KLÜBE BREZİLYA'DAN ŞOK

Brezilya Futbol Federasyonu, Premier Lig takımlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle İngiltere'nin "kırmızı liste"sinde yer alan ülkelerin futbolcularına milli takıma gitme izni vermemesini farklı bir boyuta taşıdı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, ulusal federasyonun talep etmesi halinde futbolcuya beş günlük kısıtlama getiren kural için FIFA'ya başvuran Brezilya Futbol Federasyonu, 8 oyuncunun 10-14 Eylül tarihlerinde Premier Lig takımlarının kadrosunda yer almasının önüne geçti.

Bu başvuru sonrasında Liverpool'da Alisson, Fabinho, Firmino, Manchester City'de Ederson ve Gabriel Jesus, Chelsea'de Thiago Silva, Leeds United'da Raphinha, Manchester United'da Fred, takımlarının bu hafta sonu Premier Lig, salı günü de Şampiyonlar Ligi maçlarında forma giyemeyecek.

Premier Lig'de 'kırmızı liste' kararı Premier Lig kulüpleri, Covid-19 salgını nedeniyle İngiltere'nin kırmızı listeye aldığı ülkelerde gelecek ay maç yapacak milli takımlara futbolcu göndermeyecek.