Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kendisi hakkında "Kenarda el kol hareketleriyle hakemleri baskı altına alıyor" diyen MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg'e öfke saçtı. "Sen beni nasıl hedef gösterirsin. Mesela Almanya'da 'Bayern Münih teknik direktörü hakemler üzerinde baskı kuruyor' diyebilir misin?" vurgusu yapan Sergen Hoca, "TFF, bu adama bu açıklama yapma hakkını nasıl vermiş! Sen yorumcu musun? TFF, bu arkadaşa haddini bildirsin! Siz haddini bildiremezseniz, biz bildiririz, Beşiktaş camiası bildirir!" sözlerini kullandı.

ARTIK ÇEKİNİYORUM

Siyah beyazlı çalıştırıcı, "TFF'den kimse aramadı, özür dilemedi! 'Bu olay bizim dışımızda' demen lazım, topu üstünden atman lazım. Bu adam seni temsil ediyor" derken, "Jaap Uilenberg artık bir taraftır, Beşiktaş'ın karşısındadır. TFF şu an bu arkadaşın işine son vermelidir. Hakem camiasından bundan sonra çekiniyorum. TFF ve MHK acil açıklama yapmalı. Bu adamın ilişkisi kesilmeli. Yoksa bizim için artık siz tarafsınız. Artık kulübede otururum ve maç izlerim. Oturunca da 'Hocanın enerjisi yok' diyorlar" şeklinde konuştu.

PJANIC'İ ŞAKA SANDIM!

Sergen Hoca, "Pjanic'i bana Ghezzal'ın menajerleri söyledi ve, 'gelmek istiyor' dediler. Şaka sandım. Sonra FaceTime'da konuştuk. 'Bize gelmek istiyor musun?' dedim. İnanılmaz bir elektrik aldım, istiyorum dedi. 'Gel' dedim" açıklaması yaptı.

SERGEN'DEN İNCİLER

-Şenol Hoca'ya destek olalım. EURO 2020'ye giden de onlar. Dünya Kupası'na da gidebiliriz.

-Avrupa Ligi'nde devam etmek istemiyorum, o bizi yorar. Bu gruptan ilk ikide çıkmak istiyoruz.

-Aboubakar sakattı. Gittiği yerde oynuyor mu? O zaman bir sihirli değnek değmiş. Demek bir anda iyileşti.

-Bu sene geniş bir kadromuz var. Oyuncuları idare etmek bizim işimiz. İnşallah şampiyon oluruz.

-Hagi ve Alex olsa, ikisini de oynatırım. İkisi de oynar. İkisi de çok iyi oyuncuydu.

-Mario Balotelli'yi ben istemedim. Beşiktaş'a santrfor alıyorsun. Kafada soru işaretleri oluşmamalı.

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