Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ligde ve Avrupa’da oynadığı toplam 5 maçta 5 galibiyetle sezona giren Fenerbahçe, Sivas karşısında da seriyi sürdürmek istiyor. Zorlu mücadele öncesi üst üste gelen olumsuzluklar can sıksa da, teknik direktör Vitor Pereira takımına güveniyor. Tedavisi devam eden Serdar Dursun’un yanı sıra, Nazım, Zajc ve Novak da bu hafta forma giyemeyecek. Ferdi ve Sosa’nın durumları da maç saatinde netlik kazanacak.

Kazanmaya odaklı

Fenerbahçe’nin en önemli eksiği ise 3 maçta 5 golle oynayan Enner Valencia. Ekvadorlu yıldız da millî mesai sebebiyle Sivasspor maçına yetişemeyecek. Bu sezon her maça farklı kadrolarla çıkan sarı lacivertliler bir kez daha rotasyon yaşayacak. Buna rağmen, “Sahaya on bir kişi çıkacağız ve kazanmak için savaşacağız” diyen Vitor Pereira, Kadıköy’de taraftarlarına yeni bir galibiyet hediye edeceklerine inanıyor.

Berisha sahne alıyor

Savunmada değişiklik düşünmeyen Pereira, Gustavo’nun yanına Mert Hakan’ı hazırlıyor. Sol için Rossi göreve hazır. Millî maç sebebiyle yetişemeyecek olan Valencia’nın yerine ise yeni transfer Berisha forma giyecek.

PREMIER LİG'E GİTTİ

Zanka Brentford'da

∂ F.Bahçe'yle olan sözleşmesi feshedilen Mathias Zanka, Premier Lig ekibi Brentford'a imza attı. Danimarkalı stoperin Fener'deki kazancı yaklaşık 1,9 milyon avroydu. Yönetim, oyuncu ile alacaklarının daha altında bir tutara anlaşma sağlayıp yolları ayırmıştı.

KOÇ SÖZÜNÜ TUTTU

Gümüş evde kaldı!

∂ Başkan Ali Koç, 2 milyon avroluk bonservis teklifine karşı kendisiyle inatlaşan Sinan Gümüş’ün takımdan ayrılmasına izin vermedi. Kadro dışı bırakılan Sinan artık Dereağzı’nda idman yapacak. En ufak bir hatasında da para cezası ödeyecek.

Fenerbahçe'de yapboz bitti şov başlıyor Her sezon sil baştan kadro yapan Kanarya, yine büyük bir değişim yaşadı. Bir defa daha hoca değiştiren yönetim, 9 futbolcu aldı 22 oyuncuyla da yolları ayırdı.

Fenerbahçe doymuyor Crespo anlaşmasıyla yabancı kontenjanını dolduran Kanarya, savunma oyuncusu için girişimlerini sürdürüyor. Şartlar zor, zaman dar olsa da yönetim son ana kadar pes etmeyi düşünmüyor.