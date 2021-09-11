Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Kupası elemelerinde alınan 6-1’lik Hollanda hezimeti, millî takımda kan değişikliğini kaçınılmaz kılmıştı. Ay yıldızlı takımın EURO 2020’de başlayan düşüşü eleme maçlarında da devam etmiş, Şenol Güneş’in oyuncu tercihleri ve takımı toparlayamaması onu tartışılan adam hâline getirmişti. Ancak Hollanda maçı sonrasında asıl tartışma konusu olan şey ise Güneş’in “Millî takımın başına gelmem için bana yalvardılar” sözü olmuştu. Riva’da önceki gün gerçekleştirilen 2,5 saatlik toplantı sonrasında etekteki taşlar döküldü.

Güneş’le Katar kaçar!

Görüşmede Şenol Güneş’in TFF Başkanı Nihat Özdemir’e “Benim hedefim Dünya Kupası’nda bir kere daha yer almaktı. Hâlâ da bu şansımız var. Ama bırakmam Türk futboluna faydalı olacaksa o adımı da atarım” dediği ifade edilmişti. Güneş’in son maçlardaki başarısızlıkla ilgili raporunu da dinleyen TFF Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kuruluyla da görüşerek bir karara varacaklarını söyleyerek toplantıyı sona erdirmişti. TFF yönetimi Güneş’in çok yıprandığını ve Katar şansının kaçabileceğini belirtip ayrılıktan yana tavır aldı.

HAK ETMEDİĞİM PARAYI ALMAM

Tazminat istemedi

Kamuoyunun en çok merak ettiği konuların başında Şenol Güneş ayrılığında tazminat var mı yok mu? Cevap Şenol Hoca’nın tavrında gizli. Tecrübeli teknik adam, TFF ile yaptığı görüşmede “Maç kaybedebilirim, puan kaybedebilirim ama onurumu kaybetmem. Hak etmediğim parayı almam. Sizden tazminat talebim yok” dedi. Haziran 2022’de mukavelesi bitecek olan ve yaklaşık 30 milyon TL civarında tazminat hakkı bulunan Güneş’e ödeme yapılıp yapılmayacağına TFF Yönetim Kurulu karar verecek. Hatırlanacağı gibi Demirören yönetimi, Fatih Terim ile yedi yıllık mukavele yapmış sonra erken fesih sebebiyle 5,2 milyon TL tazminat ödemişti. Terim de o parayı Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlamıştı.

Görev değişimi

A Millî Takım’daki sert düşüş sonrası teknik operasyonu, yönetim içindeki bir karar da etkiledi. Millî Takımlar Sorumlusu Selim Soydan’ın yerine yönetici durumundaki Hamit Altıntop getirilecek. Hem kariyerinden hem de genç jenerasyonu yakınlığından dolayı.

A Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi sona erdi Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu. Güneş, ay-yıldızlı ekiple çıktığı 82 maçta 38 galibiyet ve 21 yenilgi yaşadı.

Şenol Güneş:Başarısızlık benimdir 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımının teknik direktörü Şenol Güneş, "Burada tek sorumlu benim, seçimleri yapan benim, başarısızlık da benimdir." dedi.