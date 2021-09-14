Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun yıllar Bundesliga’da ter döken millî takımın unutulmaz isimlerinden Yıldıray Baştürk, Beşiktaş-B. Dortmund maçını duhuliye’ye değerlendirdi. Dortmund’un Bayern’den sonra Almanya’nın en önemli takımı olduğunu söyleyen Baştürk “Favori Dortmund gibi görünse de Beşiktaş kurduğu iyi kadroyla sonuç alabilir. Onlar da Beşiktaş’tan çekiniyor” diye konuştu.

Korktukları üç isim

Dortmund’un ligde Freiburg, Hoffenheim ve Leverkusen’den toplam 7 gol yediğini hatırlatan Yıldıray Baştürk “Oturmamış bir defansları var. Hummels’in bu hafta daha yeni takıma dâhil olması, Emre Can’ın yokluğu Dortmund adına bir handikap. Beşiktaş önde baskı kurarsa savunmayı hata yapmaya zorlayabilir. Pjanic, Batshuayi ve Ghezzal’dan korkuyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

MAÇ LAHOZ'UN

Bizi kazana atacaklar

∂ Beşiktaş’ın formu ve yıldız transferleri Dortmund’u endişelendirdi. Sportif Direktör Michael Zorc “İstanbul’da çok iyi oynamalıyız” derken takımın oyun yöneticisi Sebastian Kehl “Türk taraftarlar bizi bir kazanın içine koymaya çalışacak” ifadelerini kullandı. Öte yandan maçı İspanyol hakem Mateu Lahoz'un yöneteceği açıklandı.

Alex ve Vida yok

Yeni Malatyaspor maçında sakatlık geçiren Alex Teixeira ile Domagoj Vida, Dortmund maçında oynayamayacak. Vida’nın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtildi. Beşiktaş, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş-Dortmund maçına İspanyol hakem Temsilcimiz Beşiktaş ile Borussia Dortmund arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu maçını İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.