Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olan temsilcimiz Fenerbahçe, 1-0 öne geçtiği karşılamada üstünlüğü koruyamadı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Sarı lacivertlilerin uzatma dakikalarında kaçırdığı penaltı ile adeta 3 puanı da kaçırdığı maçta ilginç bir olay yaşandı.

ÖPÜCÜKLE KARŞILIK VERDİ

Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, daha önce yaptığı açıklamalarda Almanya Milli Takımı'nda ırkçılık boyutunda olaylar yaşadığını anlatmıştı. Bu sebeple Alman taraftarların bir kısmı tarafından eleştirilen Mesut Özil'e Frankfurt maçında da tepki vardı.

Yıldız futbolcuya Alman seyircilerin bulunduğu tribünlerden yabancı maddeler atıldı. Mesut bu tepkilere tribünlere öpücük yollayarak karşılık verdi. Özil'in bu hareketi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Fenerbahçe fırsat tepti! Mesut Özil'in golüyle öne geçen sarı lacivertliler Lammers'in sayısına mani olamadı. Son dakikada Pelkas penaltıyı kaleciye nişanlandı, Berisha dönen topu ağlara yollasa da sayılmadı.