Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçında Lazio’yu 1-0 yenen Galatasaray, fantastik bir skor elde edemese de oynadığı futbolla hem rakibini sahadan sildi, hem de taraftarını coşturdu. Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında iki farkı koruyamayarak puan kayıpları yaşayan ve yerden yere vurulan Galatasaray, Fatih Terim ile yavaş yavaş dönüşmeye ve makine düzeninde işlemeye başladı. Fatih Hoca, yenilenen ve genç-leşen kadroyu, büyük bir sabırla sahada birbirini tamamlayan, rakipler için korkulan bir takım hâline getirdi.

BİZSİZ YARIŞ OLMAZ

Grubunda lider durumda olan Cimbom, bütçesinin üç katı kadrosu olan Lazio karşısında hemen hemen bütün istatistiklerde önde geldi. Topla oynama, ikili mücadele kazanma, top kapma, hava topu kazanma, pas yapma gibi önemli istatistiklerde Lazio’yu sahadan silen Aslan, takım savunmasını da oturtmuş göründü. Ligde cezası sebebiyle oynayamayan Marcao, Nelsson ile iyi bir ikili oluşturdu. Bu ikili yerden ve havadan rakiplere geçit vermedi. Muslera hariç 24 yaş ortalaması kadrosuyla Terim “Her türlü yarışa hazırız” mesajını verdi.

TERİM'DEN OYUNCULARINA: ÇALIŞIRSAN O ŞANS GELİR SENİ BULUR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir kaleci hatasıyla kazandıkları yorumlarına katılmadığını söylerken soyunma odasında oyuncularına yaptığı konuşmada “Biz oyunun hâkimiydik. Biz bu maçı hak ederek kazandık. Çalışırsan o şans gelir, seni bulur” ifadelerini kullandı.

DURMAK YOK

Avrupa yorgunu Galatasaray, ligdeki Alanyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Lazio maçında oynayanlar yenileme çalışmasıyla yetinirken diğerleri dayanıklılığa yönelik çift kale maç oynadı.

FALCAO GÖNÜL ALDI: GALATASARAY HEP KALBİMDE

Galatasaray’ın sözleşmesini feshetmesi için fazladan 3 milyon avro ödediği Radamel Falcao İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. Roya Vallacano’ya transfer olan Kolombiyalı “Galatasaray’da kalbimin bir kısmını bıraktım. Dışarıdan Galatasaray’ı her zaman destekleyeceğim” dedi.

İTALYANLAR FATURAYI KESTİ

Yaktın bizi Strakosha!

İtalyan basını, Galatasaray’ın Lazio’yu yenmesinde faturayı kaleci Strakosha’ya kesti. La Gazzetta dello Sport, “Galatasaray, Strakosha’ya teşekkür ediyor”, Corriere dello Sport: “İmparator Terim kazandı”, Tuttosport da “Strakosha hata yapıyor, Sarri kaybediyor” başlıklarıyla maçı duyurdu.

Galatasaray'dan Lazio’ya karşı ikinci galibiyet İtalyan ekibi karşısında etkili bir futbol ortaya koyan Cimbom, bir türlü çerçeveyi geçemiyordu... Ta ki 67’ye kadar... Morutan içeriye çevirdi, Lazzari durduk yere topu havaya dikti, kaleci Strakosha da içeri tokatladı…