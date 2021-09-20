Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. kez üst üste Avrupa Ampute Futbol Şampiyonu olan millilerimiz için bir mesaj yayımlayarak tebriklerini iletti.

"TÜRKİYE SİZİNLE GURUR DUYUYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda üst üste ikinci şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarı hikâyesi yazan Ampute Futbol Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar” ifadelerine yer verdi.

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu oldu! Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya ile karşılaşan Ampute Futbol Milli Takımımız, rakibini 6-0 yenerek şampiyon oldu.