Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray'ın birkaç gün önce UEFA Kupası maçında Lazio karşısında oynadığı futbol ve aldığı müthiş galibiyet sonrasında sarı kırmızılı taraftarlar, dün rahat bir galibiyet bekliyordu Alanyaspor önünde. Ancak G.Saraylı futbolcular maçın büyük bir bölümünde yorgun, temposuz ve uyumsuz bir görüntü çizerek bu beklentileri boşa çıkardı. Daha çok Alanyaspor'un üstünlüğünde geçilen 90 dakikada Candeias son dakikalarda attığı gol Türk Telekom’u hüzne boğdu.

Düşük tempo maç

Fatih Terim, Alanya maçına Lazio karşısında kazanan kadroyu bozmadan başlamayı tercih etti. Sadece cezalı olan Marcao'nun yerinde Luyindama sahadaydı. Bu on bir seçimi gösterdi ki sarı kırmızılılar daha henüz haftada üç maç oynamaya hazır değil! İlk 45 dakikada Aslan'ın temposu çok düşüktü, oyuncularda yorgunluğun bariz izleri vardı. Terim de bu yüzden ikinci devreye üç değişiklikle başlasa da istediği sonucu yine de alamadı.

Eksik parça

Sezona 11 transfer yaparak başlayan Galatasaray'da dün bir kere daha görüldü ki iyi niyetle mücadele etmek dışında, pozisyon bilgisi olan, gerektiğinde sert olabilecek bir ön libero ihtiyacı devam ediyor. Assunçao dün de forma giymediği için katkısı ne olacak tam bilinmez ama Taylan-Berkan-Cicaldau üçlüsü hem savunma hem de hücum anlamında yeterli desteği veremediği için Cimbom özellikle ilerde istediği kadar zengin fırsatlar bulamıyor.

Bizi yuhalamayın!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor maçı sonrasında ilginç açıklamalar yaptı. "Rotasyon için çok düşündüm ama demek ki yapmalıymışım" itirafında bulunan Terim "İkinci yarı oyunu elimize aldık ama topu içeri atamadık" ifadelerini kullandı. Yedlin, Babel, Ömer Bayram'ın yuhalanmasıyla ilgili olarak Fatih Hoca "Biz bunlara alışık değiliz. İçeri morali bozuk gelen var, ağlayan var. Böyle yaparsak oyuncuları kaybederiz" diye konuştu.

VAN AANHOLT ÜZGÜN

Bahanemiz yok

Van Aanholt, kazanmaları gereken bir maç olduğunu söylerken "Lazio maçından sonra iyi bir şekilde dinlendik, yorgunluk asla bir bahane olmamalı. Maç içinde hocam bana sağ bek oynayabilir misin dedi, ben de elbette kabul ettim" diye konuştu.

PAYLAŞIMLARI YÜZÜNDEN

Diagne kesik yedi

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaşımlarıyla gündeme gelen Diagne, Alanyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Senegalli golcü isim vermeden Halil Dervişoğlu'nun babası ile Fatih Terim'i hedef alan paylaşımlar yapmıştı.

Galatasaray'dan Lazio’ya karşı ikinci galibiyet İtalyan ekibi karşısında etkili bir futbol ortaya koyan Cimbom, bir türlü çerçeveyi geçemiyordu... Ta ki 67’ye kadar... Morutan içeriye çevirdi, Lazzari durduk yere topu havaya dikti, kaleci Strakosha da içeri tokatladı…

Galatasaray 124 gün sonra evine kavuştu Galatasaray, Lazio karşılaşmasıyla birlikte 124 gün sonra Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde mücadele etti.