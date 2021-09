Türkiye Gazetesi

Galatasaray tarihinde 8 şampiyonlukla zirvede bulunan Fatih Terim adına 2000’li yıllar hep sıkıntılı geçti. Ki tecrübeli teknik adam geçen sezon açık dille dışarıdan çok içerideki rakiplerle uğraştığını söyledi. Ve bu sezon yeni yönetimle birlikte yeni bir sayfa açılmıştı. Gençlik operasyonu ile yarınların takımı kuruldu. Ligde ise istenilen sonuçların alınamaması ve son Alanyaspor yenilgisi tribünde öfke patlamasına sebep oldu.

Toparlama olayı

Sarı kırmızılı taraftarların hedefinde futbolundan çok aldığı ücret ve sosyal medya kullanımı eleştirilen Ryan Babel, Ömer Bayram ve Yedlin vardı. Üç oyuncunun yuhalanması Fatih Terim cephesinde de olumlu karşılanmadı. Son dönemde oyuncu kaybından çok kazanımına önem veren tecrübeli teknik adam şimdi bu oyuncuları toparlamaya ve yeniden kazanmaya çalışıyor. Ki yarınki maçın deplasmanda olması da avantaj.

4 GOLÜYLE…

Emre Kılınç her yerde

∂ UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde vardı, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda vardı ve Süper Lig’de iki golüyle ön plana çıktı Galatasaraylı Emre Kılınç. Geçen sezon 42 maçta toplam 4 gol atan hücum oyuncusu, bu sezon 9 maçta 4 gole ulaştı. Teknik direktör Fatih Terim’in her geçen gün daha yüksek verim almaya başladığı Kılınç, hücumda hemen hemen her bölgede oynayıp sorumluluk alır hâle geldi.

Galatasaray taraftarından Ömer Bayram’a tepki: Formasını yere attı Galatasaray taraftarı Alanyaspor maçında bazı futbolculara sert tepki gösterdi. Maç sonu da bu tepkiler devam ederken ter antrenmanında ıslıklar yükseldi. En fazla tepkiyi Ömer Bayram, Babel, Yedlin gördü. Ömer, "Formayı çıkar git" diyen taraftarlara "Eyvallah" diyerek formasını yere attı ve sahayı terk etti.

Galatasaray'dan Lazio’ya karşı ikinci galibiyet İtalyan ekibi karşısında etkili bir futbol ortaya koyan Cimbom, bir türlü çerçeveyi geçemiyordu... Ta ki 67’ye kadar... Morutan içeriye çevirdi, Lazzari durduk yere topu havaya dikti, kaleci Strakosha da içeri tokatladı…