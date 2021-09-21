Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’den Watford'a transfer olan Ozan Tufan, Teknik hocası Xisco Munoz’dan tam not aldı.

“TAKIM İÇİN ÇOK İYİ ŞEYLER YAPACAĞINA İNANIYORUM”

Xisco Muñoz yaptığı açıklamasında, "Ozan Tufan yarın Stoke City maçında oynayacak. Kendisini topla çok rahat hisseden bir oyuncu. Ayrıca çok iyi paslar atıyor ve topu iyi saklıyor. Ayrıca şutları da harika. Yarın takım için çok iyi işler yapacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ozan Tufan Avrupa yolcusu Kariyerinin en parlak sezonunu yaşayan Ozan, sarı lacivertlileri sırtlarken transfer piyasasını da karıştırdı. Vazgeçilmez oyuncu adım adım Avrupa’ya gidiyor...

Mart ayında en çok konuşulan futbolcu Ozan Tufan oldu Medya Takip Merkezi’nin (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı rapora göre; ay boyunca spor medyasının gündeminde en çok yer alan futbolcu, Malaga’da attığı gollerle akıllara kazınan Ozan Tufan oldu. Fenerbahçe’de yaşanan bayrak değişimi de öne çıkan başlıklar arasındaydı.

Ozan Tufan, Rojin Haspolat ile evlendi A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ozan Tufan, Rojin Haspolat ile dünya evine girdi. Sarı-lacivertli kulüp Ozan Tufan - Rojin Haspolat çiftine 19.07 ayar alyans hediye etti.