Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 7. haftası kapsamında oynanancak maçlarda, düdük çalacak hakemleri açıkladı. Buna göre; Hatayspor-Fenerbahçe maçını Abdülkadir Bitigen, Galatasaray-Göztepe karşılaşmasını Ali Şansalan, Trabzonspor-Alanyaspor mücadelesini de Halis Özkahya yönetecek. Fırat Aydınus'un da Altay-Beşiktaş maçını yöneteceği daha önce bildirilmişti.
7. HAFTA MAÇLARININ HAKEMLERİ
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde yarın, 26 Eylül Pazar ve 27 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
13.30 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Mert Güzenge
19.00 Adana Demirspor-Gaziantep: Sarper Barış Saka
26 Eylül Pazar:
13.30 GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor: Atilla Karaoğlan
16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
19.00 Galatasaray-Göztepe: Ali Şansalan
27 Eylül Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya
20.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Bu akşam Altay ile Beşiktaş arasında yapılacak maçı Fırat Aydınus'un yöneteceği daha önce duyurulmuştu
Türk takımlarının Avrupa maçlarını yönetecek hakemler belirlendi 12 Ağustos Perşembe günü oynanacak Avrupa maçlarında, Galatasaray, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'un rövanş müsabakalarını yönetecek hakemlerin isimleri açıklandı.
Süper Lig'de görev alacak hakemler açıklandı TFF, Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda görev yapacak hakemleri açıkladı.